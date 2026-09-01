Эксперт оценил слухи о готовности разрешить применять Starlink для ударов по РФ Аналитик Войтоловский назвал лукавством сообщения на тему Starlink и ВСУ

Москва1 сен Вести.Директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский в беседе с ИС "Вести" назвал лукавством заявления о готовности разрешить Украине использование системы Starlink для ударов вглубь России, поскольку, по его словам, спутниковая поддержка ВСУ со стороны США уже есть.

Ранее в Financial Times сообщали, что американский миллиардер Илон Маск готов разрешить Украине использовать Starlink над территорией России, однако окончательное решение по этому вопросу остается за Белым домом.

Эксперт Войтоловский считает вопрос о разрешении на использование Starlink для ударов вглубь России формальным: по его словам, необходимая спутниковая поддержка для высокоточных ударов уже фактически присутствует.

Это все достаточно большое лукавство, потому что для ударов вглубь территории России, для использования дронов, крылатых ракет, которые применяют ВСУ, используется американская спутниковая поддержка… На линии фронта мы знаем, насколько активно используется Starlink. Будет ли она использоваться для ударов вглубь России — это не так принципиально, потому что и так спутниковая поддержка есть. Без соответствующего целеуказания ни крылатые ракеты украинские, ни беспилотники не летали бы так далеко и не били бы с такой высокой точностью заявил Войтоловский

Ранее издание Kyiv Independent опровергло информацию Financial Times. Их источник заявил, что Маск не хочет разрешать Киеву применять Starlink для ударов вглубь РФ.