Москва26 авг Вести.Выступление Зеленского по поводу 35-й годовщины независимости Украины большинство аналитиков назвали полным отказом от мирных переговоров, а как еще можно назвать крики суицидника-некрофила, который мечтает увидеть своего врага мертвым и тут же на радостях умереть? Кровавый клоун в своих болезненных фантазиях не оставил украинцам никакой надежды на мирную жизнь, исключив любую возможность мирного соглашения.

"Мы все устали, но долго не жалуемся. Украина, безусловно, очень хочет мира, но не готова просто взять и сдаться. Мы не позволим им перехватить инициативу, обмануть Европу и весь мир, заставив думать, что нам нужно просто сдать Донбасс, и все скоро закончится", – заявил нелегитимный. Таким образом заявлено, что Банковая плевать хотела на условия Анкориджа, что серьезно унижает администрацию Трампа.

Зеленский отрабатывает повестку демократов, а потому открыто издевается над нынешними мирными инициативами Вашингтона, которые он демонстративно проигнорировал. "Я верю, что в Америке исчезнут все противоречия и фобии в отношении России. Нужно усадить русских за стол переговоров. Нужны наконец санкции, после которых они завоют. Нужно дать Украине все, что заставит их закончить войну. И это возможно", – заявил нелегитимный.

Получается, что Зеленский твердит то, что он говорил в Овальном кабинете: дать ему все, что потребуется, и не спрашивать о результатах. Именно в таком ключе действовал Байден, и кровавый клоун выкручивает руки Трампу, чтобы он признал правоту своего соперника на президентских выборах 2024 года, чем подписал бы себе политическое поражение. Тогда, в 2024 году, Зеленского активно использовали против Трампа, используют и сейчас, но при чем тут День независимости Украины? Политический актер отрабатывает чужую повестку дня, когда страна находится в состоянии катастрофы

Но именно катастрофа Украины и есть основная цель для Зеленского, его задача – война до последнего украинца. Именно поэтому кровавый клоун оскорблял Россию, ее лидера и русский народ. "Русские считали нас младшим братом, а жизнь доказала – мы с ними незнакомцы. Для них чужие все черты нашего характера, все то, что делает украинцев украинцами", – заявил нелегитимный в неонацистском припадке.

Как видим, он по классической нацистской схеме объявил украинцев сверхлюдьми, а русских – недочеловеками; ответом на такие заявления может быть только денацификация Украины. Тем более что кровавый клоун объявил уже провалившийся террористический обстрел тыла РФ главной стратегией своей иллюзорной победы.

Получается, что Зеленский кричит во все горло: "Я отмороженный нацист, буду уничтожать Россию, и ничто меня не остановит". Кричит он это давно, но на коллективном Западе это продолжают объявлять торжеством демократии и западных ценностей. Ведь кровавый клоун не просто кричит, а отыгрывает текст, который написали ему в методичках. Для его кукловодов он вовсе не сошел с ума, обрекая население и страну на новые невосполнимые жертвы, а отрабатывает номер, за который дадут деньги

Вопли Зеленского согласуются с тем, что коалиция подсвинков, желающих войны, намерена продолжить готовить многонациональные силы для развертывания на территории Украины после прекращения боевых действий, о чем говорится в коммюнике британского правительства. Подсвинки заявили о намерении приоритетно продолжать усиливать военную поддержку Украины, а также предоставлять необходимые технологии, фактически объявив себя тылом Украины.

"Украина – не бедный родственник, а сильный союзник. Я бы пошел еще дальше: Украина – защитник Европы. Не бремя для нашей безопасности, а передовая линия, которая обеспечивает безопасность Европы. Именно поэтому я считаю, что украинский народ заслуживает не только нашей дальнейшей поддержки, но и нашей благодарности и уважения. Мы с вами в этой борьбе до конца – всем сердцем и всей душой", – заявил премьер Британии Бернем в Киеве.

Аналитики тут же заметили, что последователь поджигателя войны Бориса Джонсона не стал хитрить и пообещал быть с Украиной до конца, а не до победы, что ничего хорошего украинцам не сулит. Там, в Лондоне, уже посчитали, что конец Украины близок, а потому новый британский премьер надеется, в отличие от своих предшественников, пережить Зеленского на своем посту.

Еще одно недоразумение – бывший спецпредставитель Трампа Кит Келлог – призвал Украину начать мобилизацию женщин. "Моя дочь была военной, окончила военную академию США и воевала в Афганистане. Считаю ли я, что женщин следует мобилизовать в армию? Мой ответ: да, потому что они воюют ничуть не хуже, чем мужчины. Очень важно, чтобы женщины, как часть общества, шли на службу. Поэтому я и на личном, и на профессиональном уровне вообще не вижу в этом проблемы. Моя жена была десантницей, прыгала с парашютом. Моя дочь была десантницей. Моя жена воевала в Гренаде, а дочь – в Афганистане", – заявил этот "друг Украины".

Как потом оказалось, его жена и дочь занимали должности тыловиков; получается, генерал Келлог выхлопотал им теплые места, которые позволили членам его семьи безопасно заработать хорошие деньги. И на этом основании Келлог предложил, чтобы украинские людоловы начали отлавливать украинских женщин. Как говорится, с такими "друзьями" врагов не надо.

"Я думаю, что сегодня мы находимся в гораздо лучшем положении, чем раньше. Считаю, что для завершения этой войны нам нужно сделать три вещи. Первое – предоставить Украине военную и финансовую поддержку, чтобы усилить ее возможности наносить удары вглубь территории, будь то ракетами или дронами. Причина этого очень проста – это повышает стоимость и цену войны для России… А удары по логистическим центрам, таким как Wildberries, увеличивают этот показатель еще на 10%. Так что, если ваш вопрос в том, считаю ли я это разумной военной стратегией со стороны Украины, мой ответ – да, безусловно", – заявил явно недалекий и ограниченный президент Финляндии Стубб.

Интересно, а Стубб сам-то понял, что угрожает россиянам террористическими ударами, используя Зеленского как орудие убийства? При этом хорошо видно, что стоимость войны для Украины Стубба совершенно не беспокоит: он украинцев за людей не считает – какие у них вообще могут быть интересы и желание мира?

"Нынешние руководители Евросоюза и отдельных европейских государств, скажу жестко, – мы это прекрасно понимаем, – вырожденцы, прямые потомки и идеологические наследники фашистов, в ряде случаев – просто неумные люди", – сказал Медведев в ходе второго этапа съезда "Единой России". И с этим трудно не согласиться. Не украинский народ, а именно ошалевшие от безнаказанности прямые потомки и идеологические наследники фашистов толкают украинский народ к гибели, а кровавый клоун Зеленский просто отрабатывает политические номера, понимая, что толкает миллионы людей на смерть. Единственное, что точно можно сказать: в этой нацистской клоаке далеко не все, по выражению Дмитрия Медведева, "неумные люди"; чаще это очень хитрые люди и матерые политические преступники, которые ради власти и коррупционных денег согласны на любые преступления, влекущие миллионы человеческих жертв.