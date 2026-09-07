Медведчук: Зеленский врет США, показывая, как выпрыгивает из штанов ради мира

Зеленский обманывает Европу и США, заявил Медведчук Медведчук: Зеленский врет США, показывая, как выпрыгивает из штанов ради мира

Москва7 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский одновременно врет и Европе, и США: одним он пытается продемонстрировать, как умело ведет войну, а другим – как выпрыгивает из штанов ради достижения мира с Россией. Об этом рассказал председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

В статье на сайте движения он отметил ложь Зеленского.

Больше всех старается Зеленский, который показывает США, как он из штанов выпрыгивает ради мира, а европейцам – как он умело ведет войну... В обоих случаях врет, но ни его, ни его западных кукловодов это не смущает считает Медведчук

По его словам, глава киевского режима старается сбалансировать позиции, которые исключают друг друга.

Ранее Зеленский во время визита американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев провел с ними дополнительную встречу. Она прошла в приватном формате без других членов делегаций.