Медведчук заявил, что Зеленский не может обеспечить мир в Европе Медведчук: Зеленский не может обеспечить мир в Европе

Москва18 сен Вести.После того как Трамп обвинил Зеленского в мировом энергетическом кризисе, нелегитимный снова заговорил о мире. "Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен перестать бить по дизельному топливу в России", — заявил президент США, оправдывая рост цен на топливо. Мировая аналитика сразу заявила, что кровавого клоуна делают козлом отпущения, ведь американский лидер также приложился к этому вопросу, развязав войну в Персидском заливе.

"Переменчивый президент Дональд Трамп склонялся было в сторону Украины, однако на фоне своей собственной сумбурной войны в Иране и вызванного ею энергетического кризиса маятник качнулся в другую сторону", — пишет The American Conservative. Тут уж, извините, если Зеленский целенаправленно несколько лет подряд топит Трампа в угоду демократам, то почему американскому президенту не начать топить Зеленского в предвыборной гонке? Как говорится, долг платежом красен. И кровавый клоун прыгает, как карась на сковородке.

"Если между нами, честно говоря, в этой войне не может быть ситуации win-win. Это невозможно, потому что слишком много человеческих потерь. Это перестало быть win-win с первого дня этой войны. Самая главная победа для всех — не только для Украины и России, а для всех, для всего мира — это мир", — заявил Зеленский в интервью CBC News. И это немедленно вызвало ряд вопросов к нему:

О чем он думал в Париже в 2019 году, когда полностью признал Минские соглашения, а потом отказался от их исполнения?

О чем он думал, когда конфликт на рубеже 2021–22 годов грозил военной эскалацией, а он на каждом углу кричал и требовал от НАТО принять Украину?

О чем он думал, когда в 2022 году вышел из Стамбульских соглашений и запретил всем украинским гражданам вести переговоры о мире?

О чем он думал, когда до прихода Трампа заявлял, что даже перемирие — это капитуляция, только "перемога" и границы 1991 года?

О чем он думал, когда торпедировал договоренности в Анкоридже?

Вся политика кровавого клоуна заключалась только в том, чтобы придумать очередной "план победы" и попросить под него денег побольше. Неужели он одумался и взялся за голову? "Теперь победы быть не может — слишком много потерь, а главная победа — это мир. Но на мир он не пойдет — "Славянск и Краматорск — важнейшие крепости Украины" и нужны "гарантии безопасности с вводом европейских армий на Украину" — издевается ЗеРада.

"Украинская политика еще никогда не была такой безумной. Украина столкнулась с острейшим бюджетным кризисом, поставившим в тупик европейских союзников, которым невдомек, куда же подевались все выделенные ими деньги. Зеленский попытался "повесить" дефицит в 27 миллиардов долларов на Федорова, недавно уволенного министра обороны, но проблема носит системный характер: военная кампания Украины лишь дорожает, а российские удары по морским портам лишают Киев доходов. Украинцев ждет суровая зима: российские атаки ужесточатся, а поддержка Запада ослабнет. Их будущее теряется в тумане, а лидер — как никогда прежде отчужден", — пишет The American Conservative.

Однако безумие Зеленского не могло бы состояться в таком масштабе без западной поддержки. У кровавого клоуна был шанс не только не спровоцировать войну, но и вернуть весь Донбасс с его мощным экономическим потенциалом, объединить и поднять страну, что он лживо обещал на выборах в 2019 году. Но он выбрал другой путь, который ему предложили глобалисты, о которых президент РФ Владимир Путин сказал в Нью-Дели: "Проблема для глобалистского Запада в том, что они после окончания холодной войны и развала Советского Союза почувствовали себя на вершине Олимпа и, видимо, полагали, что им: а) все позволено, б) что они те, кто ошибок никогда не допускают. И начали эти ошибки увеличиваться, наращиваться как снежный ком".

Зеленский ввиду своей ограниченности думал, что, если он добьется популярности на Западе, то на остальные страны он может плевать. Теперь он может творить от имени коллективного Запада любой беспредел, и там назовут это торжеством демократии и победой цивилизации. Но именно так поступал в свое время Гитлер, но жестоко просчитался. Правда, немецкий фюрер не додумался объявить немцев и американцев одним народом, а нелегитимный попросился в американскую семью. "Мы хотели иметь независимую страну. Мы ее получили. Поэтому мы должны доверять друг другу — Украине и американцам. А Америка должна защищать демократии, если демократия об этом просит. Речь идет о мире, о нормальных правилах. Это как единый народ: большая страна должна защищать маленькие страны", — заявил он CBC News. Правда, это последствий не имело и иметь не могло.

По мнению Владимира Путина, глобалисты ошибочно решили, что уничтожение России будет способствовать их безопасности. "Они включили нас когда-то в "восьмерку", но ведь я уже говорил об этом, это не было полноценным членством. Ну, прекрасно я это все видел, вроде бы как слова все правильные произносились, но на практике-то, повторяю, напрямую поддерживали сепаратизм на Кавказе, пытались доразвалить Россию", — сказал президент РФ в Нью-Дели.

И Зеленский с чужого голоса, как попугай, постоянно вещал о победе над Россией, которая принесет безопасность западному миру. "Сразу же, как сменили режим с помощью, повторяю, кровавого государственного переворота, сразу поставили цель втащить Украину в НАТО. И это в конечном итоге и явилось первопричиной, на самом деле, сегодняшних трагических событий на Украине. Западные глобалистские элиты в этом виноваты, хотя все время переваливают на нас", — объяснил Владимир Путин ошибки глобалистов.

Глобалисты переоценили свои экономические возможности, и война с Россией несет невиданный экономический кризис для коллективного Запада. Владимир Путин привел пример роста цен на газ в 10 раз в Европе из-за стратегических ошибок руководства ЕС. А вот Зеленский относится к европейской помощи как к бесконечному ресурсу, в чем его убедили западные кукловоды.

И вместо того чтобы признать свои ошибки, глобалисты ведут мир к войне, искажая ранее оговоренную европейскую политику и пугая европейское население войной с Россией. И в этом плане Зеленский — продукт этой недальновидной политики. Он не может пойти против своих хозяев, не имеет на это ни желания, ни мотива, а потому все его разговоры о мире — циничная ложь.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"