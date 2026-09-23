Владимир Зеленский второй день появляется в ООН в костюме не по размеру

Зеленский второй день подряд приходит в ООН в костюме не по размеру и кроссовках Владимир Зеленский второй день появляется в ООН в костюме не по размеру

Москва23 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский второй день подряд появляется в штаб-квартире ООН в костюме, который ему велик. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости в Нью-Йорке.

Большинство участников недели высокого уровня Генассамблеи ООН выбирают традиционные сочетания: рубашка светлых тонов, галстук, темный костюм и туфли того же цвета. Зеленский второй день подряд появляется в ООН в черной рубашке без галстука, черном пиджаке, который ему явно велик, и брюках в складку, которые прикрывают черные кроссовки.

Вопросы журналистов на тему его странной одежды Зеленский снова проигнорировал.

Общие прения 81-й сессии Генассамблеи проходят с 22 по 26 сентября и завершатся 28 сентября. В Нью-Йорк съезжаются около 130 глав государств и правительств. Сегодня на полях саммита состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.