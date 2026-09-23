Сергей Лавров и Марко Рубио начали переговоры в Нью-Йорке

Лавров и Рубио встретились в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН Сергей Лавров и Марко Рубио начали переговоры в Нью-Йорке

Москва23 сен Вести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с госсекретарем США Марко Рубио, сообщает ТАСС. Разговор политиков проходит на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Переговоры представителей внешнеполитических ведомств России и США начались без предварительных слов для прессы. Затем встреча продолжилась в закрытом режиме.

Ранее МИД РФ сообщал, что темой встречи Лаврова и Рубио в Нью-Йорке станут вопросы взаимодействия России и США.

Москва и Вашингтон имеют огромные возможности для развития сотрудничества, которые, к сожалению, остаются по большей части невостребованными заявил МИД РФ

В предыдущий раз Сергей Лавров и Марко Рубио встречались 23 июля 2026 года, на полях мероприятий по линии АСЕАН в столице Филиппин Маниле. Два месяца назад их встреча продлилась чуть более получаса.