Переговоры Лаврова и Рубио в Нью-Йорке завершились, продлившись около часа

Лавров и Рубио встретились “на полях” ГА ООН, переговоры длились около часа Переговоры Лаврова и Рубио в Нью-Йорке завершились, продлившись около часа

Москва23 сен Вести.Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио завершились в Нью-Йорке. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Встреча политиков продолжалась около часа на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Российскую делегацию на переговорах представляли также постпред РФ при ООН Василий Небензя, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, посол России в США Александр Дарчиев, директор департамента Северной Атлантики Александр Гусаров, а также директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин​​​.

Перед началом переговоров американские журналисты попытались задать главам внешнеполитических ведомств свои вопросы, выкрикивая их из зала. В ответ министры лишь сдержанно улыбнулись прессе, но от комментариев воздержались.

В предыдущий раз Сергей Лавров и Марко Рубио встречались 23 июля 2026 года, на полях мероприятий по линии АСЕАН в столице Филиппин Маниле.