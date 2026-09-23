Москва23 сенВести.Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова опубликовала совместное фото главы ведомства Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио в своем Telegram-канале.
Дипломаты проводили переговоры около часа на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Сергей Лавров и Марко Рубио в НЙподписала фото Захарова
Российскую делегацию на переговорах представляли также постпред РФ при ООН Василий Небензя, посол России в США Александр Дарчиев, директор департамента Северной Атлантики Александр Гусаров, а также директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин.
Перед началом переговоров представители американской прессы пытались задать главам внешнеполитических ведомств свои вопросы. В ответ Лавров и Рубио лишь сдержанно улыбнулись, воздержавшись от комментариев.