После встречи с Рубио Лавров пошутил над американскими журналистами

Лавров пошутил над американскими журналистами После встречи с Рубио Лавров пошутил над американскими журналистами

Москва23 сен Вести.Встреча министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио проходила в закрытом формате, однако вызвала большой ажиотаж у прессы. Журналисты фактически штурмовали помещение, где шли переговоры.

После них журналисты американских СМИ пытались получить ответы на разные вопросы, обращаясь к Лаврову и Рубио. Несмотря на предупреждения организаторов встречи, представители СМИ кричали и перебивали друг друга.

Why were you so silent? (Почему вы были такими тихими?) в шутку спросил Лавров журналистов под конец встречи

Встреча Лаврова с Рубио открывает программу российского министра на ГА ООН. Она прошла сегодня на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров давно известен своими шутками над журналистами.