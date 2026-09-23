Москва23 сенВести.Встреча министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио проходила в закрытом формате, однако вызвала большой ажиотаж у прессы. Журналисты фактически штурмовали помещение, где шли переговоры.
После них журналисты американских СМИ пытались получить ответы на разные вопросы, обращаясь к Лаврову и Рубио. Несмотря на предупреждения организаторов встречи, представители СМИ кричали и перебивали друг друга.
Why were you so silent? (Почему вы были такими тихими?)в шутку спросил Лавров журналистов под конец встречи
Встреча Лаврова с Рубио открывает программу российского министра на ГА ООН. Она прошла сегодня на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров давно известен своими шутками над журналистами.