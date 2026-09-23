Эксперт Васильев рассказал, как можно оценить результаты встречи Лаврова и Рубио Васильев: длительность встречи Лаврова и Рубио будет показателем ее результатов

Москва23 сен Вести.Главным индикатором результативности предстоящей встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио станет ее продолжительность. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил главный научный сотрудник ИСКРАН, д.э.н. Владимир Васильев.

По мнению эксперта, если встреча затянется на полтора-два часа, это будет признаком детального и основательного обсуждения вопросов сторонами.

Единственное, что я могу сказать, по опыту прошлых встреч, имеет значение время. Если встреча будет довольно продолжительная, тем более, по всей видимости, она может идти даже на английском языке, чтобы не дублировать и не тратить время на перевод, Сергей Викторович, как говорится, владеет полностью терминологией и соответствующим языком общения, и может быть, если она затянется, я уж не знаю, что входит в понятие "затянется", ну, может быть, часа два продлится, полтора, то это признак того, что на сегодняшний день некоторые проблемы обсуждались более детально и основательно сказал Васильев

Он отметил, что короткие переговоры, напротив, будут свидетельствовать о протокольном характере встречи.

Если встреча завершится там за 30-40 минут, то, в общем-то, принцип протокольного характера встречи, ну, лишний раз будет подтвержден. Во всяком случае, первая реакция об этой встрече будет связана с оценкой ее продолжительности. Это тоже первый очень серьезный индикатор того, каким образом будет происходить обмен мнениями сказал Васильев

Ранее заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ИСК РАН Артур Демчук рассказал, что могут обсудить на полях ГА ООН глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.