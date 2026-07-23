Американист Блохин объяснил, зачем нужна была встреча Лаврова и Рубио в Маниле

Политолог Блохин объяснил, для чего потребовалась встреча Лаврова и Рубио Американист Блохин объяснил, зачем нужна была встреча Лаврова и Рубио в Маниле

Москва23 июл Вести.Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио нужна была Москве, чтобы понять интересы Вашингтона. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, кандидат исторических наук, политолог-американист Константин Блохин.

Он обратил внимание на длительность встречи – 35 минут. По словам политолога, за это время стороны обменялись мнениями, детального обсуждения вопросов не велось.

Я думаю, что для нас встреча нужна была прежде всего, чтоб понять все-таки интересы Соединенных Штатов. Потому что вот после этой встречи ясно, что дух Анкориджа полностью сошел на нет. И об этом сказал в первую очередь госсекретарь Марко Рубио сказал Блохин

Эксперт отметил, что фокус США сместился на Иран, украинский кризис остается для Америке в стороне.

Им вообще не до украинского урегулирования в принципе, и не до Украины, пока они не разберутся с Ираном добавил он

Переговоры Лаврова и Рубио прошли в рамках 59-й конференции министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая проходит в столице Филиппин. Инициатором беседы вступили США. Рубио после встречи с министром иностранных дел РФ заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны новые идеи и предложения.