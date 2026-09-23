Захарова: первыми в программе Лаврова в Нью-Йорке будут переговоры с Рубио

В Нью-Йорке Лавров сперва проведет переговоры с Рубио Захарова: первыми в программе Лаврова в Нью-Йорке будут переговоры с Рубио

Москва23 сен Вести.Первым пунктом в программе министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Ньюй-Йорке будут переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио "Спутник".

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. 26 сентября российский министр выступит на общеполитической дискуссии.

Первые переговоры у нас должны состояться рано утром по Нью-Йорку, и начнутся они с переговоров с госсекретарем США Рубио. Это будет первый пункт программы сказала Захарова

Мероприятия в рамках недели высокого уровня ГА ООН пройдут в Нью-Йорке с 22 по 26 сентября и завершатся 28-го.