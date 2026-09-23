Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в Генассамблее ООН

Глава МИД РФ прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в Генассамблее ООН

Москва23 сен Вести.Российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, передает ТАСС.

По данным агентства, правительственный борт преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет всех стран за 12 часов 45 минут.

Основным событием визита станет выступление главы российского МИД на общеполитической дискуссии 26 сентября.

В ходе мероприятий по линии ООН у Лаврова запланировано более 30 встреч. В среду состоятся переговоры главы МИД РФ с госсекретарем США Марко Рубио.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в речи Лаврова будут подробно освещены подходы российской стороны к наиболее острым проблемам современности, даны оценки нынешней деятельности ООН, а также представлены предложения по восстановлению позиций Всемирной организации и ее авторитета.