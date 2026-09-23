Москва23 сенВести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский предпочитает разъезжать по другим странам, пока Украина теряет свою инфраструктуру. Об этом заявила бывший пресс-секретарь политика Юлия Мендель.
На своей странице в социальной сети X она раскритиковала Зеленского, который находится в Нью-Йорке на Генассамблее ООН.
Зеленский получает объятия за границей. Внутри страна теряет заводы, топливо и людейнаписала Мендель
Ранее она раскрыла, что киевский режим с 2022 года постоянно отвергал предложения о мирном урегулировании конфликта на Украине. По ее словам, Зеленский отказался от пяти документов.