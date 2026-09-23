Мендель указала, что Зеленский прячется за границей от ударов ВС РФ Мендель раскритиковала Зеленского за зарубежное турне

Москва23 сен Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский предпочитает разъезжать по другим странам, пока Украина теряет свою инфраструктуру. Об этом заявила бывший пресс-секретарь политика Юлия Мендель.

На своей странице в социальной сети X она раскритиковала Зеленского, который находится в Нью-Йорке на Генассамблее ООН.

Зеленский получает объятия за границей. Внутри страна теряет заводы, топливо и людей написала Мендель

Ранее она раскрыла, что киевский режим с 2022 года постоянно отвергал предложения о мирном урегулировании конфликта на Украине. По ее словам, Зеленский отказался от пяти документов.