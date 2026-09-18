Мендель: Зеленский с 2022 года отверг минимум пять мирных соглашений

Бывший пресс-секретарь Зеленского рассказала, сколько раз он отказался от мира Мендель: Зеленский с 2022 года отверг минимум пять мирных соглашений

Москва18 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский с 2022 года отверг как минимум пять мирных соглашений, рассказала бывший пресс-секретарь политика Юлия Мендель.

По ее словам, первое из таких соглашений было предложено в марте 2022 года в рамках переговоров в Стамбуле. Мендель отметила в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что ситуация на переговорах изменилась после визита бывшего тогда премьер-министром Великобритании Бориса Джонсона.

Мендель сослалась на свидетельства двоих участников переговоров, которые подтвердили, что позиция украинской стороны стала более жесткой после приезда тогдашнего главы британского правительства.

Это также было сказано открыто одним высокопоставленным украинским официальным лицом добавила Мендель

Переговоры между Россией и Украиной начались практически сразу после начала в конце февраля 2022 года специальной военной операции (СВО). Сначала встречи проходили на территории Белоруссии, затем в Стамбуле. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

В ходе стамбульских переговоров стороны парафировали проект соглашения, который включал, в частности, обязательства Украины по нейтральному и внеблоковому статусу.

Однако выполнение договоренностей было сорвано из-за позиции Киева и его западных союзников, среди которых наиболее активную роль сыграл Борис Джонсон.

В 2025 году переговоры возобновились: в Стамбуле прошли три раунда встреч. Сторонам удалось договориться по ряду гуманитарных вопросов, включая крупнейший с начала СВО обмен пленными, но принципиальных решений по урегулированию конфликта не было достигнуто.

В 2026 году переговоры продолжились в трехстороннем формате с участием представителей России, Украины и США. Встречи прошли 17–18 февраля в Женеве и в общей сложности продлились около восьми часов.

Посетивший Москву и Киев в начале сентября спецпосланник президента США по вопросам мирных миссий Джаред Кушнер заявил, что для мирных договоренностей необходимо не только провести подготовительную работу, но и дождаться подходящего момента для заключения сделки.