Москва11 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский обманул жителей Украины, обещав вступление страны в Североатлантический альянс. Об этом заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в социальной сети Х.

Как отметила Мендель, Киев не имел реальных шансов вступить в Альянс в 2022, 2023 или в 2024 году.

Зеленский использовал идею НАТО, чтобы настаивать на невозможности компромисса. Это выглядело сюрреалистично, поскольку украинцев фактически просили умереть сегодня за одну только мысль о том, что они могут – всего лишь могут – быть защищены через 20 или 30 лет. Это был честный перевод того, что на самом деле означало “выступать за членство Украины в НАТО написала она

Ранее Мендель рассказала о росте антивоенных настроений на Украине. По ее словам, мирные граждане все чаще выражают несогласие с существующим положением дел в стране.