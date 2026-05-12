Москва12 маяВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский семь лет назад заверял президента РФ Владимира Путина, что Украина не присоединится к НАТО, рассказала бывшая пресс-секретарь украинского политика Юлия Мендель.
Соответствующее заявление она сделала в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
У него (Зеленского – прим. ред.) была частная дискуссия с Путиным, где он пообещал, что Украина никогда не вступит в НАТОсказала Мендель
Она добавила, что присутствовала на упомянутой встрече, которая прошла в Париже в декабре 2019 года. По словам Мендель, Зеленский тогда утверждал, что Украина никогда не была близка к ценностям Североатлантического альянса.
Ранее Мендель рассказала, что Зеленского волнует не судьба людей, а сохранение власти.