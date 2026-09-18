Мендель заявила, что Зеленский не хочет идти на уступки по Донбассу из-за страха Мендель: Зеленский не идет на территориальные уступки из-за страха за власть

Москва18 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский отказывается от уступок по Донбассу, потому что боится потерять власть. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

По ее словам, которые приводит швейцарский журнал Die Weltwoche, Зеленский осознает, что Украина в любом случае утратит эти территории.

Для Зеленского закончить конфликт — это просто политическое самоубийство. Поэтому он будет продолжать его как можно дольше. Он не захочет брать на себя ответственность за потерю территорий или деградацию страны сказала Мендель

Бывшая пресс-секретарь Зеленского подчеркнула, что при этом глава киевского режима продолжает обвинять в неудачах Украины беженцев, которые уехали из страны, и мужчин, которые не хотят служить.

15 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона остается открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, однако Европа по-прежнему стоит на том, что нельзя признавать Крым и Донбасс российскими, а также выступает за вступление Украины в НАТО.