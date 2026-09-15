12:26 15 сентября 2026 12:28 15.09.2026Сергей КузнецовПолитикаЛавров: РФ никогда не затягивала и не пыталась осложнять переговоры по УкраинеЛавров: РФ никогда не затягивала и не пыталась осложнять переговоры по УкраинеСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмЧитайте такжеБоевики ВСУ начали использовать супербыстрые дроны09:32 В Черниговской области мобилизованных ВСУ доводят до смерти07:13 Дмитриев обратил внимание на топор, "нависающий" над Мерцем и Стуббом на их фото02:41 Посол: в случае нападения на РФ, восточные страны НАТО повторят путь Украины00:47 Волочкова заявила, что Лилия Сабитова умерла в безденежье18:56 14 сен"Будто разорвалась бомба": в Европе отреагировали на требование Киева о деньгах17:20 14 сенНа Западе назвали предупреждение Медведева Литве пугающим16:12 14 сенЛихачев сообщил о резкой эскалации со стороны ВСУ вокруг Запорожской АЭС12:44 14 сенПолитикаСергей Лавров15.09.2026