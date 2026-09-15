Москва15 сенВести.Центральный банк Армении допускает сокращение экономики страны в случае повышения цен на импортируемый из России газ. Глава ЦБ Мартин Галстян назвал такой сценарий "апокалиптическим" и заявил, что в этом случае реакция регулятора должна быть более жесткой.
По словам Галстяна, рост стоимости газа может привести как к ускорению инфляции, так и к увеличению расходов предприятий, для которых энергоносители являются частью себестоимости продукции. В результате могут возникнуть риски сокращения экономической активности.
Мы этот сценарий держали в голове, но, с нашей точки зрения, это сценарий X-типа <...>, который предполагает апокалиптическое явление, и наша реакция должна быть более сильнойсказал глава ЦБ на пресс-конференции
Ранее, 27 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о переданном армянской стороне письме министра энергетики России Сергея Цивилева. В нем говорилось, что в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС Москва может приостановить или денонсировать соглашение 2013 года о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов. В Ереване подтвердили получение документа и заявили, что при необходимости ответят на него.