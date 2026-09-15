Глава ЦБ Армении назвал рост цен на российский газ "апокалиптическим" ЦБ Армении допустил спад экономики при росте цен на газ из России

Москва15 сен Вести.Центральный банк Армении допускает сокращение экономики страны в случае повышения цен на импортируемый из России газ. Глава ЦБ Мартин Галстян назвал такой сценарий "апокалиптическим" и заявил, что в этом случае реакция регулятора должна быть более жесткой.

По словам Галстяна, рост стоимости газа может привести как к ускорению инфляции, так и к увеличению расходов предприятий, для которых энергоносители являются частью себестоимости продукции. В результате могут возникнуть риски сокращения экономической активности.

Мы этот сценарий держали в голове, но, с нашей точки зрения, это сценарий X-типа <...>, который предполагает апокалиптическое явление, и наша реакция должна быть более сильной сказал глава ЦБ на пресс-конференции

Ранее, 27 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о переданном армянской стороне письме министра энергетики России Сергея Цивилева. В нем говорилось, что в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС Москва может приостановить или денонсировать соглашение 2013 года о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов. В Ереване подтвердили получение документа и заявили, что при необходимости ответят на него.