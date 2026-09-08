В партии Пашиняна не видят ничего страшного в возможном подорожании газа из РФ В Армении предложили не рассматривать как "конец света" подорожание газа из РФ

Москва8 сен Вести.Депутат парламента Армении Тагуи Казарян считает, что нет ничего страшного в возможном увеличении цен на газ, поставляемый из России.

Казарян состоит в парламенте от возглавляемой премьером страны Николом Пашиняном партии "Гражданский договор".

Я бы предложила не рассматривать как конец света подорожание газа или выход из ЕАЭС, невступление в ЕС. Это тоже один из вариантов, что Армения может потреблять газ по высокой цене. Правительство Армении готово, у граждан Армении будут и газ, и деньги на газ, если возникнет такая необходимость, и я не считаю, что Армения должна идти на компромиссы за счет вопросов, которые являются красными линиями, из-за цены на газ заявила журналистам Казарян

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящих в Москве переговорах главы России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном главной темой станет вопрос выбора между европейской и евразийской ориентацией Армении.