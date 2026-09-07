Песков: Путин и Пашинян обсудят в Москве вопросы ориентации Армении на ЕС и ЕАЭС

Песков рассказал, какие вопросы обсудят Путин и Пашинян на переговорах в Москве Песков: Путин и Пашинян обсудят в Москве вопросы ориентации Армении на ЕС и ЕАЭС

Москва7 сен Вести.На предстоящих в Москве переговорах главы России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном главной темой станет вопрос выбора между европейской и евразийской ориентацией Армении. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Пашинян будут иметь возможность еще раз со всех сторон обсудить основную тему.

Это тема все-таки выбора направления развития, ориентации Армении и тема проведения соответствующего референдума добавил Песков

Ранее он сообщил, что премьер-министр Армении в ближайшее время может прибыть с визитом в Россию. При этом он отметил, что точных сроков пока нет.