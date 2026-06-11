Москва11 июн Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что повышение Россией цены на газ для Еревана станет нарушением договора.

27 мая МИД России сообщил о передаче через посольство РФ Еревану письма, в котором сообщается, что в случае продолжения процесса вступления Армении в Евросоюз (ЕС) российская сторона в одностороннем порядке приостановит или отменит соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов.

По поводу цены на газ. У нас долгосрочный договор, и я с трудом представляю, как одна сторона откажется от договора заявил Пашинян, отвечая на вопрос о возможности повышений цены на газ РФ

При этом премьер Армении подчеркнул, что власти рассматривают все возможные сценарии. Он также добавил, что Ереван собирается обсуждать все проблемы с Москвой "в братской, дружеской атмосфере, без полемики и нервов".

Я знаю президента РФ долгие годы. Он рациональный человек, который опирается на факты. Если у них есть обеспокоенность, мы эту обеспокоенность попытаемся терпеливо развеять отметил Пашинян

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал текущие условия поставок энергоресурсов в Армению. Представитель Кремля подчеркнул, что преференции, которые получает Ереван, ложатся на российскую сторону. По его словам, "льгота на поставки газа для Армении идет за счет России".

Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев, в свою очередь, посоветовал Армении попробовать заменить российский газ на европейский и посмотреть, что будет.