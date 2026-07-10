Политолог Суздальцев: у Пашиняна есть пара месяцев до повышения цен на газ

Политолог Суздальцев: Армении осталась немного до роста цен на российский газ Политолог Суздальцев: у Пашиняна есть пара месяцев до повышения цен на газ

Москва10 июл Вести.У премьер-министра Армении Никола Пашиняна есть несколько месяцев до повышения цен на российский газ. Об этом заявил политолог, специалист по постсоветским странам Андрей Суздальцев.

По его словам, которые приводит MK.ru, российский рынок будет по-прежнему закрыт для Армении в случае присоединения страны к Евросоюзу.

Пара месяцев, август-сентябрь, к октябрю уже может быть повышена цена на газ (для Армении - прим. ред.) сказал Суздальцев

Он предположил, что Пашинян, не заявляя о присоединении страны к ЕС или ЕАЭС, намерен затянуть процесс повышения цен на газ. Суздальцев подчеркнул, что Россия высказала свою позицию о нежелании финансировать переход Армении в Евросоюз, и государственный суверенитет и независимость означают импорт энергоносителей по мировым ценам.

11 июня министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян заявил, что поставки газа из России осуществляются в штатном режиме, тарифы остаются низменными в рамках соглашений.