Пашинян заявил о планах диверсифицировать поставки газа в Армению

Пашинян заявил, что Армения ищет альтернативы российскому газу Пашинян заявил о планах диверсифицировать поставки газа в Армению

Москва11 сен Вести.Армения намерена диверсифицировать поставки газа и будет рассматривать любые доступные альтернативные источники. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Его слова приводят армянские СМИ.

Пашинян отметил, что газ в Армении довольно дорогой. По его словам, в сравнении с другими странами в республике на пути до конечного потребителя его стоимость существенно увеличивается.

Компания "Газпром Армения" получает большие прибыли, и это тоже факт, который мы должны зафиксировать сказал он, его цитирует newsarmenia

По словам Пашиняна, власти намерены рассматривать предложения потенциальных поставщиков. Он также допустил прокладку газопровода через Армению в рамках проекта TRIPP ("Маршрут Трампа").

Сейчас основным поставщиком природного газа в Армению является Россия. По данным FinPort, в прошлом году на долю России пришлось более 82% газа, остальной объем поступил из Ирана.

Ранее депутат партии Пашиняна заявил, что не видит ничего страшного в подорожании российского газа. По его словам, Армения не должна идти на компромиссы, поскольку правительство республики готово к высоким ценам.