На Украине заявили, что Европа отправила Киеву письмо с условиями финансирования

На Украине заявили о письме Европы для Киева с условиями финансирования На Украине заявили, что Европа отправила Киеву письмо с условиями финансирования

Москва15 сен Вести.Еврокомиссары отправили депутатам Верховной рады письмо, в котором обозначены условия выделения дополнительных средств для Киева. Об этом сообщило украинский телеканал "Общественное".

Письмо, как поясняется, стало ответом на просьбу главы киевского режима Владимира Зеленского о предоставлении Украине дополнительных 27 миллиардов долларов на оборону.

Еврокомиссары направили депутатам Рады письмо с условиями дополнительного финансирования Украины говорится в сообщении телеканала в Telegram

Также уточняется, что для второго транша программы Ukraine Support Loan Киев выполнил пять из 12 условий. Среди невыполненных — законы об обложении налогом посылок стоимостью до 150 евро и о правах национальных меньшинств, добавляется в публикации.

Просьбы Киева о выделении новых денежных средств возымели в Европе эффект разорвавшейся бомбы, сообщал европейский дипломат в беседе с The Washington Post. Собеседник издания отметил, что восполнить дефицит в бюджете Украины на ВСУ в 27 миллиардов долларов будет "нелегко", учитывая, что в некоторых странах Европы грядут выборы.