Москва15 сенВести.Еврокомиссары отправили депутатам Верховной рады письмо, в котором обозначены условия выделения дополнительных средств для Киева. Об этом сообщило украинский телеканал "Общественное".
Письмо, как поясняется, стало ответом на просьбу главы киевского режима Владимира Зеленского о предоставлении Украине дополнительных 27 миллиардов долларов на оборону.
Еврокомиссары направили депутатам Рады письмо с условиями дополнительного финансирования Украиныговорится в сообщении телеканала в Telegram
Также уточняется, что для второго транша программы Ukraine Support Loan Киев выполнил пять из 12 условий. Среди невыполненных — законы об обложении налогом посылок стоимостью до 150 евро и о правах национальных меньшинств, добавляется в публикации.
Просьбы Киева о выделении новых денежных средств возымели в Европе эффект разорвавшейся бомбы, сообщал европейский дипломат в беседе с The Washington Post. Собеседник издания отметил, что восполнить дефицит в бюджете Украины на ВСУ в 27 миллиардов долларов будет "нелегко", учитывая, что в некоторых странах Европы грядут выборы.