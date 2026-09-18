Москва18 сенВести.Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявила, что в феврале-марте 2022 года на фоне продвижения российских войск к Киеву украинский лидер находился в состоянии паники и требовал подрыва ключевой городской инфраструктуры.
По словам Мендель, Зеленский требовал подорвать мосты через Днепр, когда на противоположном берегу еще находились украинские военнослужащие, а также отдал приказ о подрыве станций киевского метрополитена, однако военные отказались выполнять эти распоряжения.
Мендель также охарактеризовала Зеленского как диктатора, стремительно теряющего контроль и видящего в продолжении конфликта единственный способ удержать власть.