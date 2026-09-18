Экс-пресс-секретарь Зеленского рассказала о его приказе взорвать мосты в Киеве

Мендель: Зеленский в панике требовал подрыва мостов и метро в Киеве в 2022 году Экс-пресс-секретарь Зеленского рассказала о его приказе взорвать мосты в Киеве

Москва18 сен Вести.Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявила, что в феврале-марте 2022 года на фоне продвижения российских войск к Киеву украинский лидер находился в состоянии паники и требовал подрыва ключевой городской инфраструктуры.

По словам Мендель, Зеленский требовал подорвать мосты через Днепр, когда на противоположном берегу еще находились украинские военнослужащие, а также отдал приказ о подрыве станций киевского метрополитена, однако военные отказались выполнять эти распоряжения.

Мендель также охарактеризовала Зеленского как диктатора, стремительно теряющего контроль и видящего в продолжении конфликта единственный способ удержать власть.