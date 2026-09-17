Мендель: в офис Зеленского берут тех, кто умеет делать красивые презентации

Мендель высказалась о сотрудниках офиса Зеленского Мендель: в офис Зеленского берут тех, кто умеет делать красивые презентации

Москва17 сен Вести.В офис главы киевского режима Владимира Зеленского берут только тех, кто умеет делать красивые презентации. Такое заявление сделала бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью журналистке Лилии Багировой, видео опубликовано на YouTube-канале.

По мнению Мендель, у Зеленского "команды как таковой особо нет". Она заявила, что сначала были сотрудники, которых нанимали из-за связей, знаний и влияния.

А потом уже начали брать просто лоялистов, которые не говорят "нет" и умеют делать красивые презентации уверяет экс-пресс-секретарь

По словам Мендель, глава киевского режима нуждается в презентациях "на пять страниц с яркими красками".

Кроме того, Мендель отрицательно отозвалась об атмосфере в офисе. Она убеждена, что там наблюдаются раздор и лицемерие, а сотрудники пытаются подсидеть друг друга.

Также бывшая пресс-секретарь заявила, что у Зеленского часто меняется настроение, из-за чего, по ее словам, министры часто только создавали видимость того, что выполняют его поручения.

Ранее Мендель заявила, что ее не пустили в здание Европарламента, где она должна была выступить с речью о мире.

Юлия Мендель занимала должность пресс-секретаря Зеленского с 3 июня 2019 года по 9 июля 2021 года.