Москва17 сенВести.В офис главы киевского режима Владимира Зеленского берут только тех, кто умеет делать красивые презентации. Такое заявление сделала бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью журналистке Лилии Багировой, видео опубликовано на YouTube-канале.
По мнению Мендель, у Зеленского "команды как таковой особо нет". Она заявила, что сначала были сотрудники, которых нанимали из-за связей, знаний и влияния.
А потом уже начали брать просто лоялистов, которые не говорят "нет" и умеют делать красивые презентацииуверяет экс-пресс-секретарь
По словам Мендель, глава киевского режима нуждается в презентациях "на пять страниц с яркими красками".
Кроме того, Мендель отрицательно отозвалась об атмосфере в офисе. Она убеждена, что там наблюдаются раздор и лицемерие, а сотрудники пытаются подсидеть друг друга.
Также бывшая пресс-секретарь заявила, что у Зеленского часто меняется настроение, из-за чего, по ее словам, министры часто только создавали видимость того, что выполняют его поручения.
Ранее Мендель заявила, что ее не пустили в здание Европарламента, где она должна была выступить с речью о мире.
Юлия Мендель занимала должность пресс-секретаря Зеленского с 3 июня 2019 года по 9 июля 2021 года.