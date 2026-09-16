Мендель заявила, что ее не пустили в Европарламент после санкций Зеленского

Бывшего пресс-секретаря Зеленского Мендель не пустили с речью в Европарламент Мендель заявила, что ее не пустили в Европарламент после санкций Зеленского

Москва16 сен Вести.Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что ее не пустили в здание Европейского парламента, где она должна была выступить с речью о мире. Об этом Мендель написала в соцсети X.

Она связала произошедшее с санкциями, которые ввел против нее Зеленский.

Мне запретили проход в здание Европейского парламента. Сегодня я должна была выступить с речью о мире. Я по-прежнему считаю, что единственный вариант для Украины сохраниться как нация - это мир указала Мендель

На опубликованных Мендель кадрах видно, что ей сообщают о запрете на проход в здание Европарламента, при этом не объясняя причины такого решения.

Бывший пресс-секретарь Зеленского назвала ситуацию странной, учитывая, что она собиралась выступить с речью о мире. Мендель добавила, что ее выступление все равно состоится по видеосвязи.

Ранее Зеленский распорядился ввести санкции против Юлии Мендель.