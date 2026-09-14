Журналист Фази о санкциях против Мендель: на Украине преследуют сторонников мира Итальянский журналист Фази: Киев преследует сторонников завершения конфликта

Москва14 сен Вести.Киевские власти подвергают политическим преследованиям украинцев, которые выступают за завершение конфликта. Соответствующее мнение выразил итальянский журналист Томас Фази.

Он прокомментировал введение Киевом санкций против бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель.

Поддерживаемый Западом режим Зеленского преследует лишь одну цель: любой ценой продолжать боевые действия - до последнего украинца. Именно поэтому любого, кто говорит о мире, подвергают политическим преследованиям написал Фази в соцсети X

Ранее Мендель заявила в соцсети X, что Зеленский ввел против нее санкции из-за ее позиции по украинскому конфликту. По словам журналистки, против нее также готовится обвинение в государственной измене. Политический курс Зеленского ведет к формированию в стране жесткого военного режима, где любая позиция, отличная от официальной, воспринимается как измена родине, указала Мендель.