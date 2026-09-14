Москва14 сенВести.Киевские власти подвергают политическим преследованиям украинцев, которые выступают за завершение конфликта. Соответствующее мнение выразил итальянский журналист Томас Фази.
Он прокомментировал введение Киевом санкций против бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель.
Поддерживаемый Западом режим Зеленского преследует лишь одну цель: любой ценой продолжать боевые действия - до последнего украинца. Именно поэтому любого, кто говорит о мире, подвергают политическим преследованиямнаписал Фази в соцсети X
Ранее Мендель заявила в соцсети X, что Зеленский ввел против нее санкции из-за ее позиции по украинскому конфликту. По словам журналистки, против нее также готовится обвинение в государственной измене. Политический курс Зеленского ведет к формированию в стране жесткого военного режима, где любая позиция, отличная от официальной, воспринимается как измена родине, указала Мендель.