"Абсолютно русскоговорящий": Мендель о Зеленском в частной обстановке Мендель: Зеленский не воспринимает большие объемы информации на украинском

Москва17 сен Вести.Владимир Зеленский с трудом воспринимает большие объемы информации на украинском языке, а в частной обстановке в основном говорит на русском. Об этом рассказала бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в интервью украинской журналистке Лилии Багировой.

Владимир Зеленский жил в России, работал в России... У него половина телефонной книги – россияне... Это человек, которые в частной обстановке не говорит на украинском, потому что он плохо воспринимает большие объемы информации на украинском. Он абсолютно русскоговорящий сказала она

По словам Мендель, Зеленский в 2019 году снимал в России сериал и получал деньги. Что именно это был за проект, бывший пресс-секретарь не уточнила.

Власти Украины в открытую проводят по вытеснению связанной с Россией культуры, в том числе языка. К примеру, в стране могут уволить или оштрафовать учителя, если он провел занятие на русском или использовал русскоязычные вспомогательные материалы. Теперь взыскание грозит местным таксистам за использование русского языка при оказании услуг.