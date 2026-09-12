Украинских таксистов могут штрафовать за русский язык Таксистам на Украине грозят штрафы за разговоры на русском языке

Москва12 сен Вести.Украинским таксистам может грозить штраф до 5100 гривен (около 9,7 тысячи рублей) за использование русского языка при оказании услуг. Об этом сообщают местные СМИ.

На Украине услуги такси одновременно относятся к сфере пассажирских перевозок и обслуживания потребителей. Поэтому водители и перевозчики должны соблюдать требования законодательства об использовании государственного языка.

По закону, таксистам, которые говорят с клиентами на русском языке, грозит штраф до 5100 гривен.

Журналисты также обратили внимание на ситуацию с русскоязычной музыкой в салонах автомобилей. По их оценке, формально таксиста могут попытаться привлечь к ответственности и за ее воспроизведение, хотя конкретной юридической нормы для этого сейчас нет.

При этом в июле 2026 года в Верховной раде зарегистрировали законопроект №15430, предусматривающий штрафы за русскоязычную музыку в заведениях сферы обслуживания. За первое нарушение предлагается взыскивать до 17 тысяч гривен (около 32,3 тысячи рублей), а за третье и последующие — до 170 тысяч гривен (около 320,5 тысячи рублей).

Весной 2019 года бывший президентом Украины Петр Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Таким образом, на законодательном уровне в стране был закреплен курс на полное вытеснение и запрет русского языка, который был начат Киевом еще в 2014 году.