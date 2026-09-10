Москва10 сен Вести.Украина является русскоязычной страной. Об этом заявила советник президента РФ Елена Ямпольская.

По ее словам, украинские блогеры в соцсетях массово возмущаются штрафами за использование русского языка​​​.

Под эти штрафы попадают обычные жители Украины, в то время как сотрудники местных спецслужб, как известно, говорят по-русски, подтверждая тем самым в очередной раз тезис главы нашего государства о том, что Украина - это русскоязычная страна сказала Ямпольская журналистам

Ранее Верховная рада Украины 3 декабря 2025 года приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане безукоризненно должны использовать украинский язык во всех сферах жизни.