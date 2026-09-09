Ивановская выясняет, кто в СБУ и ГУР говорил по-русски на перестрелке в Киеве

Ивановская проверяет, почему силовики говорили по-русски на перестрелке в Киеве Ивановская выясняет, кто в СБУ и ГУР говорил по-русски на перестрелке в Киеве

Москва9 сен Вести.Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская заявила журналистам, что потребовала от Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины объяснить, почему их сотрудники говорили по-русски во время перестрелки друг с другом 2 сентября в Киеве.

Кроме того, Ивановская затребовала предоставления личных данных причастных к инциденту силовиков.

Я обратилась в Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Службу безопасности Украины с требованием предоставить объяснения относительно действий их сотрудников, которые 2 сентября 2026 года по адресу: г. Киев, ул. Шумского (Березняки), во время исполнения служебных обязанностей использовали негосударственный язык, а также предоставить идентифицирующие их данные заявила она

Ивановская добавила, что по результатам проверки может использовать "меры реагирования, предусмотренные законом".

2 сентября в Киеве произошла перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР после того, как представители ГУР попытались провести задержание сотрудников СБУ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал произошедшее "абсолютно позорной ситуацией" и пообещал привлечь к ответственности всех причастных к инциденту. На фоне скандала Зеленский уволил главу одного из департаментов СБУ, украинские правоохранители предъявили обвинения фигурантам перестрелки.

По информации уехавшего с Украины депутата Верховной рады Артема Дмитрука, причиной перестрелки 2 сентября стало то, что военные из ГУР пытались спасти своего сослуживца, которого СБУ похитила и пытала в подвале.

Тем временем языковой омбудсмен Елена Ивановская грозит родителям украинских школьников штрафами за использование русского языка в чатах с учителями.