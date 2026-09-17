Москва17 сен Вести.В Киеве большинство школьников говорят на русском языке. Такое заявление в комментарии журналистам сделала советник президента РФ, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская.

Она обратила внимание на то, что латвийские власти все активнее пытаются ограничить свободное использование русского языка в общественном пространстве. Однако, с ее слов, результаты этих усилий тщетны, поскольку 95% населения Латвии говорит по-русски, а почти половина латышей считает русский родным языком.

Что говорить о Латвии, если в Киеве до сих пор, при том, что все силы были брошены на истребление русского языка, абсолютное большинство учеников говорит на русском на уроках, а на переменах и вовсе практически все сказала Ямпольская

Помимо этого, советник президента России рассказала о случае, который обсуждали в латвийских соцсетях. По словам Ямпольской, местная жительница выразила возмущение тем, что ее дочь, которая является одной из трех латышей в классе, слышит там русский язык.

Ранее житель Латвии заявил, что дети русскоязычных родителей, использующие латышский в детских садах и школах, дома предпочитают говорить по-русски и не хотят переходить на латышский даже в бытовом общении.