В Латвии дети русскоязычных родителей отказываются говорить на латышском РИА Новости: дети русскоязычных семей в Латвии не хотят говорить на латышском

Москва9 авг Вести.Житель латвийской Елгавы Юрий, планирующий переезд в Россию, рассказал РИА Новости о трудностях, с которыми сталкиваются дети из русскоязычных семей после перехода на латышский язык в образовательных учреждениях.

По его словам, дети используют латышский в детских садах и школах, однако дома предпочитают говорить по-русски и не хотят переходить на латышский даже в бытовом общении.

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Юрий также отметил, что отсутствие у некоторых воспитателей и педагогов знания русского языка может осложнять коммуникацию с детьми. По его словам, ребенок может понимать обращенную к нему речь на латышском, тогда как воспитатель не всегда понимает ребенка, если тот отвечает по-русски.

Житель Елгавы утверждает, что с подобными ситуациями сталкиваются и другие русскоязычные родители. По его словам, в группе родителей, с которыми он общается, многие отмечают нежелание детей использовать латышский язык за пределами детского сада или школы.

Он считает, что языковая ситуация создает для детей дополнительную психологическую нагрузку и может затруднять их общение с педагогами.