Театр Чехова в Риге заклеил лентой вывеску, чтобы обойти законы о языке

Театр Чехова в Риге обошел латвийский закон об ограничении русского языка Театр Чехова в Риге заклеил лентой вывеску, чтобы обойти законы о языке

Москва31 июл Вести.Русский театр имени Чехова в Риге заклеили русскоязычные надписи на здании зеленым скотчем в ответ на новые требования латвийских властей, касающиеся использования русского языка в публичном пространстве. Об этом заявил бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин.

На своей странице в Facebook* (принадлежит компании Meta, запрещена в РФ) он выложил фотографию входа в театр, на стенах которого остались только латышские надписи.

Молодцы. Тонко прокомментировал он решение сотрудников театра

При этом полный запрет на русскоязычные постановки власти не вводили. При этом предписания Минкульта Латвии требуют не использовать надписи на русском именно при публичной коммуникации.

Ранее Латвия ввела запрет на импорт из России и Белоруссии книг, газет, видеоигр, игрушек и некоторых других товаров.