Мендель предположила, почему лидеры ЕС не посетили Киев в День независимости Мендель: лидеры ЕС не приехали в Киев из-за демарша Федорова

Москва26 авг Вести.Многие европейские лидеры передумали и не приехали на годовщину независимости Украины из-за причастности к демаршу экс-министра обороны Михаила Федорова. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

При этом возвышение Федорова может показаться ошибочным, если его поддержка Западом будет выглядеть как попытка навязывания очередного лидера украинскому народу, отметила она.

Возникает закономерный вопрос: почему ни президент Макрон, ни канцлер Мерц, ни глава евродипломатии ЕС Кая Каллас, ни председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не приехали в Киев на празднование Дня независимости Украины, хотя ранее сообщалось, что они примут участие в торжествах. Одно из возможных объяснений заключается в том, что представители либерального истеблишмента ЕС, судя по всему, связаны с недавними заявлениями о "выборах" и продвижением Федорова как потенциального "нового героя" написала Мендель в X

Экс-пресс-секретарь добавила, что еще одной причиной отказа от визита стало ухудшение позиций Украины и коррупционные скандалы вокруг Владимира Зеленского.

Ранее бывший министр обороны Украины Михаил Федоров обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с требованием дать публичные пояснения относительно его осведомленности о коррупционных схемах в его ближайшем окружении.