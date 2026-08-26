Москва26 авгВести.Многие европейские лидеры передумали и не приехали на годовщину независимости Украины из-за причастности к демаршу экс-министра обороны Михаила Федорова. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
При этом возвышение Федорова может показаться ошибочным, если его поддержка Западом будет выглядеть как попытка навязывания очередного лидера украинскому народу, отметила она.
Возникает закономерный вопрос: почему ни президент Макрон, ни канцлер Мерц, ни глава евродипломатии ЕС Кая Каллас, ни председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не приехали в Киев на празднование Дня независимости Украины, хотя ранее сообщалось, что они примут участие в торжествах. Одно из возможных объяснений заключается в том, что представители либерального истеблишмента ЕС, судя по всему, связаны с недавними заявлениями о "выборах" и продвижением Федорова как потенциального "нового героя"написала Мендель в X
Экс-пресс-секретарь добавила, что еще одной причиной отказа от визита стало ухудшение позиций Украины и коррупционные скандалы вокруг Владимира Зеленского.
Ранее бывший министр обороны Украины Михаил Федоров обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с требованием дать публичные пояснения относительно его осведомленности о коррупционных схемах в его ближайшем окружении.