Москва23 сенВести.Директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Джон Рэтклифф встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским, чтобы дать ему рекомендации перед поездкой на Генеральную ассамблею ООН. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал депутат Госдумы РФ Борис Чернышов.
По словам парламентария, Зеленского предупредили о последствиях в случае "выкрутасов" с его стороны.
Очень важно, как он [Зеленский] себя ведет. Ведь помимо того, что сейчас он там на Генассамблее ООН, он же делал остановку на небольшую дозаправку в Ирландии, где встречался с Рэтклиффом. И там, я думаю, что с ним хорошо поговорили, его пробрифинговали о том формате разговора [с Трампом] в открытой части, которая будет. Ему сказали, что его ждет в случае, если будут какие-то выкрутасы с его сторонызаявил Чернышов
Трамп в Нью-Йорке провел встречу с Зеленским, после которой не дал главе киевского режима ответить на вопросы журналистов. Зеленский в интервью Wall Street Journal пожаловался на здоровье на фоне постоянного стресса.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский провел встречу с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом в аэропорту Шэннон в Ирландии.