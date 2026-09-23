Депутат Чернышов предположил, зачем Зеленский встречался с главой ЦРУ Чернышов: глава ЦРУ провел брифинг для Зеленского перед поездкой в США

Москва23 сен Вести.Директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Джон Рэтклифф встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским, чтобы дать ему рекомендации перед поездкой на Генеральную ассамблею ООН. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал депутат Госдумы РФ Борис Чернышов.

По словам парламентария, Зеленского предупредили о последствиях в случае "выкрутасов" с его стороны.

Очень важно, как он [Зеленский] себя ведет. Ведь помимо того, что сейчас он там на Генассамблее ООН, он же делал остановку на небольшую дозаправку в Ирландии, где встречался с Рэтклиффом. И там, я думаю, что с ним хорошо поговорили, его пробрифинговали о том формате разговора [с Трампом] в открытой части, которая будет. Ему сказали, что его ждет в случае, если будут какие-то выкрутасы с его стороны заявил Чернышов

Трамп в Нью-Йорке провел встречу с Зеленским, после которой не дал главе киевского режима ответить на вопросы журналистов. Зеленский в интервью Wall Street Journal пожаловался на здоровье на фоне постоянного стресса.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский провел встречу с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом в аэропорту Шэннон в Ирландии.