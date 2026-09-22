Москва22 сен Вести.22 сентября стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский неформально встретился с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом в ирландском аэропорту Шэннон. Тема встречи не раскрывалась и она была довольно короткой. В беседе с МК.RU военной эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов заявил, что встреча только выглядела спонтанной, но была тщательно подготовлена. На ней Зеленский мог получить от Рэтклиффа секретную информацию.

Встречу планировали специально, чтобы передать Зеленскому некоторую информацию, которую не хотели доводить перед журналистами после прибытия Зеленского в США либо во время нахождения его в здании Организации объединённых наций или на каких-то других мероприятиях. Там за Зеленским все время будут следовать его журналистский пул, а также журналисты из других стран, и таким образом, встреча с каким-то представителем администрации Трампа, сразу же вызовет ненужный резонанс. заявил эксперт

Эксперт Кнутов также предположил, что Зеленский попытался изложить свою позицию и рассказать об острых потребностях, которые есть у Украины. В первую очередь, это острый дефицит ракет Patriot. Сейчас готовится встреча Трампа с Зеленским. Это будет короткая встреча, но Зеленский попытается получить ракеты и поддержку США, которые ему так необходимы.

Зеленский остановился в Ирландии во время перелета в США, в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, Рэтклифф же летел в США из Египта.