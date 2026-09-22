Reuters узнал о встрече главы ЦРУ Рэтклиффа с Зеленским в Ирландии

Зеленский встретился с главой ЦРУ США Рэтклиффом в ирландском аэропорту Reuters узнал о встрече главы ЦРУ Рэтклиффа с Зеленским в Ирландии

Москва22 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский провел встречу с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом в аэропорту Шэннон в Ирландии, передает Reuters.

По данным одного из собеседников агентства, встреча прошла в понедельник, 21 сентября.

Другой источник не уточнил конкретную дату, отметив, что разговор между Зеленским и Рэтклиффом произошел во время дозаправки их самолетов.

25 августа Рэтклифф посетил Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что визит был связан с контактами между спецслужбами, Владимира Путина проинформировали о результатах проведенных встреч.

Американский лидер Дональд Трамп, также не приводя подробностей, назвал визит главы ЦРУ в российскую столицу "отчасти рутинной" поездкой.