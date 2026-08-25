Американский военно-транспортный самолет приземлился в аэропорту Внуково Самолет ВВС США приземлился в Москве

Москва25 авг Вести.Американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III приземлился в Москве. Он вылетел с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном.

Как свидетельствуют данные онлайн-систем мониторинга авиатрафика, борт транзитом через Ригу приземлился в аэропорту Внуково в 10.00 по московскому времени.

Boeing C-17 Globemaster III – американский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный для быстрой переброски войск, военной техники и грузов на большие расстояния.

На авиабазе Эндрюс, откуда прилетел самолет, базируется Air Force One – борт президента США.