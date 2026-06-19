MWM: истребители F-35B США впервые совершили посадку у границ РФ MWM: истребители F-35B США впервые приземлились у северо-западной границы РФ

Москва19 июн Вести.У северо-западных границ России впервые приземлились американские истребители пятого поколения короткого старта и вертикальной посадки F-35B, пишет Military Watch Magazine.

F-35B – самый дорогой серийный истребитель в мире, его стоимость составляет около 130 миллионов долларов. Самолет считается одним из самых сложных в обслуживании, а его дальность полета серьезно уступает российским Су-57 и Су-34, говорится в материале.

Корпус морской пехоты США развернул истребители пятого поколения F-35B в Терво в рамках учений Ramstein Flag 2026, что подчеркивает растущее внимание ВС США к рассредоточенным боевым операциям, позволяющим передовой авиации продолжать функционировать вне крупных авиабаз говорится в публикации

Ранее пять стран НАТО провели на территории Латвии учения по противовоздушной обороне Baltic Zenith 2026.