Песков не прокомментировал новость о приземлении самолета США в Москве

Кремль не стал комментировать приземление самолета США во Внуково Песков не прокомментировал новость о приземлении самолета США в Москве

Москва25 авг Вести.Кремль не располагает данными о военно-транспортном самолете США, который во вторник приземлился в аэропорту Внуково. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, у российского президента Владимира Путина не запланированы встречи с американскими представителями на текущей неделе.

Нет, я не располагаю такой информацией сказал он в ответ на просьбу прокомментировать информацию о приземлении самолета

Ранее сообщалось, что американский Boeing C-17A Globemaster III приземлился в московском Внуково в 10.00 мск. Воздушное судно, предназначенное для перевозки грузов и быстрой переброски войск, поднялось в воздух с авиабазы Эндрюс, где также базируется борт американского президента (Air Force One). 23 августа американский тяжелый военно-транспортный самолет с бортовым номером RCH4555 делал промежуточную посадку в Риге.