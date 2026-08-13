Москва13 авгВести.Московский аэропорт Внуково перешел в режим отправки рейсов по согласованию. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется следить за расписанием рейсов и уточнять актуальную информацию у авиакомпаний.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Геленджика введены дополнительные ограничения на полеты.