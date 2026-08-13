Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Росавиация: Внуково отправляет рейсы по согласованию Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва13 авг Вести.Московский аэропорт Внуково перешел в режим отправки рейсов по согласованию. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется следить за расписанием рейсов и уточнять актуальную информацию у авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Геленджика введены дополнительные ограничения на полеты.