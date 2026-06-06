Рейс из Москвы во Владикавказ экстренно сел в Грозном по метеоусловиям

Самолет Москва – Владикавказ экстренно сел в Грозном из‑за грозы Рейс из Москвы во Владикавказ экстренно сел в Грозном по метеоусловиям

Москва6 июн Вести.Airbus A320 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы во Владикавказ, совершил экстренную посадку в Грозном из-за грозы в аэропорту прилета, сообщает Baza.

По информации издания, самолет перед приземлением во Владикавказе стал кружить в небе, а затем командир экипажа сообщил, что в районе аэропорта началась гроза и посадка невозможна. Самолет был направлен на запасной аэродром в Грозный.

По словам пассажиров, им сообщили, что аэропорт Грозного пока не дает разрешения на вылет, так как грозовой фронт дошел и до него говорится в публикации

В пресс-службе авиакомпании S7 сообщили Baza, что самолет успешно сел во Владикавказе.