Москва26 июн Вести."Аэрофлот" временно поменяет маршруты полетов из международного аэропорта Грозного в связи со строительными работами. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

В связи со строительными работами в международном аэропорту Грозный "Аэрофлот" временно меняет маршруты полетов говорится в сообщении

Уточняется, что все рейсы авиакомпании в период с 28 по 30 июня будут перенаправлены через аэропорт Магас. При этом через аэропорт Владикавказа запланировано выполнение рейсов SU1498 по маршруту Москва – Грозный, SU0808/SU0809 по маршруту Грозный – Анталья – Грозный, начиная с 30 июня, а также рейса SU1595 Грозный – Москва, запланированного на 1 июля.