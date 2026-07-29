Москва29 июл Вести.Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон преследовал две цели: получить пиар-фотографию с улыбающимся президентом США Дональдом Трампом и добиться лицензий на производство систем Patriot. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов.

Депутат отметил, что Зеленский пытается оттянуть наступление мира, обещая перелом от новых поставок вооружений.

Зеленский у Трампа, когда сидел в кабинете, ему нужно было несколько составляющих. С одной стороны – пиар. Фотография с улыбающимся Трампом – это так мило, это можно повесить у себя в кабинете. С другой стороны – это лицензии на Patriot. Но почему лицензии на Patriot – это одна из главных тем, которые обсуждаются? Вот были до этого Javelin, которые нужно было поставить, и все, победа будет. Потом были Tomahawk, которые вот-вот должны были прийти на Украину. Это был решающий фактор в победе киевского режима, и вот тогда бы все случилось, все стало хорошо. Теперь новая сказка для всего человечества, для всего мирового сообщества, что нужны лицензии на Patriot, тогда мы будем все ракеты отбивать и точно перейдем в контрнаступление, еще чуть-чуть нам нужно продержаться заявил Чернышов

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом 28 июля. Беседа главы киевского режима с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом продлилась около часа.