Москва23 сен Вести.Президент США Дональд Трамп не хочет портить отношения с РФ перед выборами в Конгресс, поэтому не стоит ожидать передачи новых пакетов вооружений Киеву. Таким мнением с ИС "Вести" поделился заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ИСКРАН Артур Демчук.

Он добавил, что Украина может получить американское вооружение только в том случае, если речь будет идти о масштабных закупках, а не о добровольной передаче оружия и боеприпасов. Впрочем, по мнению эксперта, реализация даже такого сценария в ближайшей перспективе маловероятна.

Много противовоздушных ракет систем Patriot было задействовано во время конфликта на Ближнем Востоке против Ирана, чтобы перехватывать иранские ракеты. Поэтому сейчас Америке необходимо восстановление арсеналов этих ракет. И поэтому в ближайшее время именно Соединенные Штаты передавать никакие вооружения никому, в том числе Украине, не будут. Если речь пойдет о передаче вооружений, то это только если будут серьезные закупки, и то не сейчас, а через какое-то время. Понятно, что Трамп сейчас не хочет как-то раскачивать ситуацию, обострять отношения с Россией в преддверии промежуточных выборов рассказал Демчук

Он заявил, что приоритетом для Трампа сейчас является сохранение Республиканской партии у власти.

Для него сейчас важно сохранить Республиканскую партию у власти или хотя бы, если проиграть, то не с разгромным результатом, чтобы Конгресс все-таки можно было как-то держать под некоторым контролем. Или чтобы преимущество демократов было не таким большим, чтобы нельзя было там инициировать или объявить ему импичмент и так далее. А интересы Украины сейчас для него, собственно, на заднем плане. И ничего нового на этой встрече не произошло подчеркнул Демчук

Ранее сообщалось, что Трамп запретил главе киевского режима Владимир Зеленскому общаться с журналистами после двусторонней встречи в Нью-Йорке. Гость смог только поблагодарить американского лидера за встречу.