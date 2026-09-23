Зеленский рассказал об ухудшении здоровья на фоне постоянного стресса

Зеленский пожаловался на здоровье на фоне постоянного стресса Зеленский рассказал об ухудшении здоровья на фоне постоянного стресса

Москва23 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский отметил ухудшение самочувствия из-за постоянного стресса. Об этом он рассказал в интервью Wall Street Journal (WSJ).

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Зеленский признал, что за время конфликта он совершил много ошибок.

Тему здоровья Зеленского подняла его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель. Она сообщила, что Зеленский пережил припадок, похожий на эпилептический. Причиной ухудшения самочувствия ее бывшего босса стало бегство генпрокурора Украины Руслана Кравченко на фоне расследования дел о коррупции в высших эшелонах украинской власти.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил, что наркотическая зависимость Зеленского является подтвержденным фактом. Он отметил, что о наркозависимости киевского главаря было известно еще со времен его выступлений в КВН.