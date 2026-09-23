Москва23 сенВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский отметил ухудшение самочувствия из-за постоянного стресса. Об этом он рассказал в интервью Wall Street Journal (WSJ).
Приходится совершать сотню сделок каждый день. Это не очень простосказал он
Зеленский признал, что за время конфликта он совершил много ошибок.
Тему здоровья Зеленского подняла его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель. Она сообщила, что Зеленский пережил припадок, похожий на эпилептический. Причиной ухудшения самочувствия ее бывшего босса стало бегство генпрокурора Украины Руслана Кравченко на фоне расследования дел о коррупции в высших эшелонах украинской власти.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил, что наркотическая зависимость Зеленского является подтвержденным фактом. Он отметил, что о наркозависимости киевского главаря было известно еще со времен его выступлений в КВН.